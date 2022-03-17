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Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı! Metro İstanbul'dan açıklama

#Tramvat#Trafik#İstanbul

FATİH'te bir kişi tramvayın altında kaldı. Kişinin intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi. Metro İstanbul ise, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Topkapı istasyonları arasında yapılmaktadır." açıklamasında bulundu.

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Fatih Pazartekke Tramvay istasyonu yakında bir kişi tramvayın altında kaldı. Kişinin intihar girişimde bulunduğu iddia edilirken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağırıldı. Yolcular tramvaydan inerek rayların üzerinde yürüdü. Seferler iki yönde de durdurulurken itfaiye ekiplerinin tramvayın altında kalan ağır yaralıyı kurtarma çalışmaları başladı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Topkapı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Fatihte bir kişi tramvayın altında kaldı Metro İstanbuldan açıklama

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#Tramvat#Trafik#İstanbul

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