Fatih’te bir İETT otobüsü alev alev yandı

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Yangın, bugün saat 04.30 sıralarında Fatih Ayvansaray Caddesinde çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemeyen park halindeki 34 DN 1848 plakalı İETT otobüsü alev alev yandı. Otobüsün yanmaya başlamasıyla birlikte yangını gören mahalle bekçileri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Alevlerin etkisiyle büyük bir duman bulutunun yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü.