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Fatih’te bir İETT otobüsü alev alev yandı

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#İstanbul#Fatih#İETT
Fatih’te bir İETT otobüsü alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 05:53

Fatih’te park halindeki bir İETT otobüsü bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangını gören özel bir su tankeri sahibi itfaiye ekiplerine yardımda bulundu.

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Yangın, bugün saat 04.30 sıralarında Fatih Ayvansaray Caddesinde çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemeyen park halindeki 34 DN 1848 plakalı İETT otobüsü alev alev yandı. Otobüsün yanmaya başlamasıyla birlikte yangını gören mahalle bekçileri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Alevlerin etkisiyle büyük bir duman bulutunun yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Fatih’te bir İETT otobüsü alev alev yandı


Yangını fark eden bir özel su tankeri sahibi de itfaiye ekiplerine yardımcı olmak için olay yerine gelerek su desteği sağladı. Bu sayede yangının yayılması engellendi ve yangının kontrol altına alınmasına yardımcı oldu. Yangın sonucu, 34 DN 1848 plakalı İETT otobüsü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangının neyden kaynaklandığını tespit etmek için çalışmalara başladı.

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#İstanbul#Fatih#İETT

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