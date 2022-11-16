Fatih'te bir binada doğalgaz patlaması: 5 kişi yaralandı

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Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Seyit Ali Mahallesi Evliya Ata Sokak içerisinde yaşandı. İddiaya göre, İGDAŞ ekipleri şerit çekerek sokak içerisinde doğalgaz çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında henüz bilinmeyen bir şekilde doğalgaz patlaması yaşandı. Patlamada 5 kişi yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalar ise sürüyor.

Öte yandan ekiplerin patlama öncesinde çalışma yaptığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.