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Fatih'te 'barışma' buluşması cinayetle bitti: 19 yaşındaki Ali'nin öldüğü görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Fatih#Cinayet#Sosyal Medya
Fatihte barışma buluşması cinayetle bitti: 19 yaşındaki Alinin öldüğü görüntüleri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 17:39

İstanbul'un Fatih ilçesinde, sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra barışmak amacıyla bir parkın önünde randevulaşan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Ali Anzo hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Dehşet anlarının saniye saniye görüntülendiği olayla ilgili polis ekiplerince yürütülen soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 02.15 sıralarında Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta bulunan bir parkın önünde meydana geldi. İddiaya göre, sanal medya üzerinden bilinmeyen nedenle tartışan gruplar buluşmak üzere randevulaştı. Park önünde bir araya gelen grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Anzo, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren Ali Hilal'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme ve şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Fatihte barışma buluşması cinayetle bitti: 19 yaşındaki Alinin öldüğü görüntüleri ortaya çıktı

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“DEVLET HAKKIMI ALSIN”

Ali Anzo’nun babası Hüseyin Anzo, “Benim oğlum hemen öldü. Hastaneye gittik, hiçbir şey yok, hemen öldü. Devlet hakkımı alsın, ben bu kadar istiyorum.” dedi.

BARIŞMAK İÇİN ÇAĞIRDILAR

Anzo'nun kuzeni Alaa Hasan, “Çocuklar ilk önce Instagram’da bir şey yüzünden tartışmış. Sonra barışacaklarmış. ‘Buraya gel’ demişler, o da gitmiş. Sözde konuşmaya gitti. Arkadaşlarıyla birlikte oturuyordu, bırakmış onların yanına gitmiş. Bir tane arkadaşı demiş ki ‘Ben de geleyim.’ İkisinin de ismi Ali herhalde. Ondan sonra geldiler, hiç konuşmadan çocuğa saldırdılar. Birisi şu an yoğun bakımda ağır yaralı, diğer vefat etti. Devlet bizim hakkımızı alsın, başka bir şey istemiyoruz biz. Arkadaşım haber verdi bana. Babası da 10 dakika sonra gitti, çocuğu yerde buldu zaten. Kalbinden bıçaklanmış" dedi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Fatihte barışma buluşması cinayetle bitti: 19 yaşındaki Alinin öldüğü görüntüleri ortaya çıktı

BIÇAKLI KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ali Anzo'nun öldüğü, Ali Hilal'in ise ağır yaralandığı bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kalabalık grubun bir araya geldikten sonra bir süre konuştuğu ardından ise tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü görülüyor. Görüntülerde bir anda tarafların birbirine saldırdığı ve bıçaklanan Ali Anzo'nun kaldırımda yere yığıldığı anlar yer alıyor.

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Fatihte barışma buluşması cinayetle bitti: 19 yaşındaki Alinin öldüğü görüntüleri ortaya çıktı

8 GÖZALTI

Ali Anzo'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürüldü.

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#Fatih#Cinayet#Sosyal Medya

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