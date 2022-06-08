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Fatih'te babasının iş yerini kurşunladı!

#İstanbul#Fatih#Polis
Fatihte babasının iş yerini kurşunladı

İstanbul Fatih'te Bünyamin A. tartıştığı babasının iş yerini kurşunladı. Silahlı saldırganı sokaktan geçen sivil polisler yakaladı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Fatih Millet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bünyamin A. ile babası Turan A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra Bünyamin A. babasına ait iş yerinin önüne geldi. Yanında bulunan silahla kapıya doğru ateş eden Bünyamin A. olay yerinde bulunan sivil polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Bünyamin A. silahıyla birlikte gözaltına alındı. Baba Turan A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"BİR İKİ ŞARJÖR SIKTI"

Olayı gören Doğan Durgut, "Siparişleri almak üzere dışarı çıktığımda silah sesleri duydum. Orada bir kişi kapıya silah doğrultmuştu. Bir iki şarjör sıktı. Sonra da polis arkadaşlar müdahale etti. Bizim bildiğimiz kadarıyla baba oğul arasında olan ailevi sıkıntılar varmış. Kendisi burada esnaf. Polisler yakınmış zaten hemen müdahale ettiler. Yaralı yoktu sadece kapıya sıktı" dedi.

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#İstanbul#Fatih#Polis

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