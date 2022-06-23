Fatih'te ayakkabı imalathanesinde yangın! İş yeri kullanılamaz hale geldi

Haberin Devamı

Yangın, Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesinde sabah 06.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Gedikpaşa Camii Sokakta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katındaki ayakkabı imalathanesinden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine Fatih, Beyoğlu, Bakırköy ve Bayrampaşa'dan itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Üçüncü katta çıkan yangın büyüyerek bir üst kata ve yan binaya sıçradı.

Alev alev yanan iş yeri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberin Devamı