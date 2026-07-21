Fatih'te "arkası açık" kasa tuzağıyla 4 kilo altın çaldı! Peruklu planı piknik yaparken son buldu

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Fatih'te kurdukları düzenekle yaklaşık 300 bin dolar değerinde 14 ayar, 4 kilogram altını çalan 2 şüpheli yakalandı. Ermenistan vatandaşı olan şebeke liderinin, sözde bir çanta satış dükkânı açtığı, peruk, gözlük top sakal kullanarak kılık değiştirdiği, çevresindekilerin güvenini sağladıktan sonra olayı suç ortaklarıyla gerçekleştirdiği belirlendi.

Deniz kıyısında piknik yaparken yakalanan şüphelinin kuryelerin getirdiği altınları kasasına koyduğu, ardından da "Siz oturun ben parayı çekip geleyim" diyerek suç ortaklarıyla arkası açık kasadan altınları alarak kaçtığı belirlendi. Polis çalınan altınları bulmak için operasyonlarını sürdürüyor.

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DÜZENEK KURUP ÇALDILAR; PİYASA DEĞERİ 300 BİN DOLAR

Olay Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi, Bali Paşa yokuşunda 18 Temmuz 2026 tarihinde meydana geldi. İki altın kuryesinin yanlarında getirdikleri 4 kilogram altının çalındığını söyleyerek şikayeti polis tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonuncunda iki farklı kuyumcudan toplam 4 kilogram altın sipariş eden şüphelinin ziynet eşyalarını getiren kuryelerden aldıktan sonra altınları, iş yeri kasasına koyduğu ve "Siz oturun ben para çekip geleyim" diyerek buradan ayrıldığı tespit edildi. Aradan 2 saat geçmesine rağmen şüphelinin gelmemesi üzerine kasayı açan kuryelerin, kasanın arkasının açık olduğunu ve koridora açıldığını gördüğü belirlendi. Çalınan altınların toplam 4 kilogram 14 ayar ziynet eşyası olduğu piyasa değerinin ise 300 bin dolar olduğu tespit edildi.

KILIK DEĞİŞTİRİP 2 AY BOYUNCA HAZIRLIK YAPMIŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İş yerinde bulunan şüphelinin suç ortağı olduğu belirlenen 1 kişinin handa kutuyla kapatılan delikten kasanın içindeki altınların bulunduğu çantayı alarak kaçtığı belirlendi.

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ÇANTA SATIŞ DÜKKANI AÇMIŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma sonucu 2 ay önce kendisini Peter Savich olarak tanıtan bir kişinin ofisi kiralayarak çanta satış dükkanı açtığını tespit etti. Polis ekipleri eşkalini tespit ettikleri şüpheliyi olayın ardından güvenlik kamera görüntüleriyle Zeytinburnu’nda boş bir alana kadar takip etti. Ağaçlık alana giden şüphelinin bir daha buradan çıkmadığı belirlendi. Bu gelişme üzerine ağaçlık alanda yapılan aramada bir peruk, gözlük, gömlek ve yakılmaya çalışılmış bir de cep telefonu bulundu. Bu gelişme üzerine şüphelinin kılık değiştirdiği tespit edildi.

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KAMİLOBA'DA DENİZ KIYISINDA PİKNİK YAPARKEN YAKALANDI

Polis ekipleri bu yeni bilgi doğrultusunda şüpheliyi aramaya başladı. Kısa süre sonra şüphelinin Büyükçekmece, Kamiloba mahallesinde sahilde piknik yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına altına alınan şüphelinin 2 ay boyunca her gün kılık değiştirmiş olarak kaşlarını dahi boyayarak işe gittiği öğrenildi. Şüpheli Tigran P.'nin (54) yakalandığında farklı göründüğü tespit edildi. Olay sırasında giydiği tişörtten ve alnındaki yara izinden tespit edilen şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

YANINDA ÇALIŞAN KADIN VE KURYELER SESİNDEN TEŞHİS ETTİ

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Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Tigran P.’ye olay sırasında yardım ettiğini tespit ettikleri Henrik S.yi (36) de yakaladı. Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı 2’ye çıktı. Poliste verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyen Tigran P., 2 ay boyunca yanında çalışan kadın ve altınları teslim eden 2 kurye tarafından sesinden teşhis edildi. Şüphelinin kalp hastası olduğu ve sorgusu sırasında sık sık rahatsızlandığını söylediği için acil servis doktorları tarafından kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü çalınan altınların bulunması için operasyonların devam ettiği öğrenildi.