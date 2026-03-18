Fatih'te akran zorbalığı; koli bandını 'doğum günü kutlayacağız' diyerek marketten almışlar

Olay Fatih Silivrikapı Mahallesi’nde 14 Mart günü meydana geldi. Elleri ve ayaklarını bantladıkları çocuğu darbeden kişiler bu görüntüleri cep telefonuyla kayda alıp sanal medyada paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri konuyla ilgili harekete geçti. Görüntüleri izleyen ekipler olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettiği 7 çocuğu gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 1 şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Akranlarına uyguladıkları şiddeti kayda alarak sanal medyada paylaşan 7 şüpheli hakkında, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay öncesi markete gelen şüphelilerden birinin koli bandı aldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, market sahibinin 'Bu kadar koli bandını ne yapacaksınız siz?' sorusuna cevap veren çocuk şüphelinin 'Bir tane arkadaşın doğum günü var, onu kutluyoruz abi' dediği anlar yer aldı.



OLAYI PLANLADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Marketin güvenlik kamerasında yer alan görüntülerde market sahibinin koli bandı almaya gelen çocuk şüpheliye 'Çocuğu mu bantlayacaksınız ?' sorusu üzerine şüphelinin 'Evet' diyerek marketten ayrıldığı anlar yer aldı.