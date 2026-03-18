Fatih'te akran zorbalığı; koli bandını 'doğum günü kutlayacağız' diyerek marketten almışlar

Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 17:01

Fatih'te bir çocuğun ellerini ayaklarını ve ağzını bantlayıp o anları kameraya alan şüphelilerden birinin olay öncesi marketten koli bandı aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, markete gelen çocuk şüphelinin 'Arkadaşın doğum günü var onu kutluyoruz abi' dediği anlar yer aldı.

Olay Fatih Silivrikapı Mahallesi’nde 14 Mart günü meydana geldi. Elleri ve ayaklarını bantladıkları çocuğu darbeden kişiler bu görüntüleri cep telefonuyla kayda alıp sanal medyada paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri konuyla ilgili harekete geçti. Görüntüleri izleyen ekipler olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettiği 7 çocuğu gözaltına aldı.

7 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 1 şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Akranlarına uyguladıkları şiddeti kayda alarak sanal medyada paylaşan 7 şüpheli hakkında, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Gözden KaçmasınTahrandan 3 ülkeye tehdit İranda kritik noktalara art arda saldırı düzenlendiTahran'dan 3 ülkeye tehdit! İran'da kritik noktalara art arda saldırı düzenlendiHaberi görüntüle


DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA BAHANESİYLE MARKETTEN KOLİ BANDI ALDI

Olay öncesi markete gelen şüphelilerden birinin koli bandı aldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, market sahibinin 'Bu kadar koli bandını ne yapacaksınız siz?' sorusuna cevap veren çocuk şüphelinin 'Bir tane arkadaşın doğum günü var, onu kutluyoruz abi' dediği anlar yer aldı.

Gözden KaçmasınAdalet Bakanı Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in iddialarına yanıt: O belgeler sahte ve düzmeceAdalet Bakanı Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in iddialarına yanıt: O belgeler sahte ve düzmeceHaberi görüntüle

OLAYI PLANLADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Marketin güvenlik kamerasında yer alan görüntülerde market sahibinin koli bandı almaya gelen çocuk şüpheliye 'Çocuğu mu bantlayacaksınız ?' sorusu üzerine şüphelinin 'Evet' diyerek marketten ayrıldığı anlar yer aldı.

