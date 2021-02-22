Fatih'te akraba olan iki kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti: 2 yaralı

Olay, saat 14.00 sıralarında Mercan Mahallesi, Çandarlı Zade Atik İbrahim Paşa Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre akraba olan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. İsmi henüz öğrenilemeyen akrabalardan biri yanındaki silahla diğer akrabasına ateş açtı. Ateş açılması sonucu kavgaya karışan kişi göğsünden yaralandı. Kavgayı görüp ayırmak isteyen Mercan esnafından Hamdi Özçelik de açılan ateş sonucunda bacağından yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yeri çevresine şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde yerde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Olayı gerçekleştiren kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.