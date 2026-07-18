Fatih'te akılalmaz hırsızlık: Önce güven kazandı sonra kurduğu düzenekle 4 kilo altını çaldı

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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Mimar Hayrettin Mahallesi Gedikpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu şüpheli, daha önce güven sağladıkları iki farklı kuyumcuda 2'şer kilogram altın sipariş etti. Sipariş üzerine kuyumcular, altınları şüphelinin bulunduğu iş yerine götürerek teslim etti. Şüpheli, teslim aldığı 4 kilogram altını masanın altında bulunan kasaya koyduğunu ve ödemeyi getireceğini söyleyerek iş yerinden ayrıldı.

İddiaya göre şüpheli, iş yerinde önceden hazırladığı kolili düzenek sayesinde masanın altındaki altınları dışarı çıkardı. Şüphelinin çalışanı olduğu iddia edilen kişi ise altınları koliden alarak iş hanından uzaklaştı. Bir süre şüphelinin dönmesini bekleyen kuyumcular, şüphelinin geri gelmemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, yaklaşık 4 kilogram altınla kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin iş yerinde önceden hazırladığı iddia edilen düzenekle altınları dışarı çıkardığı ve planını adım adım uyguladığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

"KASAYA ATIYORUM DİYE DELİKTEN ÇUVALA ATIYOR"

İş hanında esnaf olan Emre Arslan, "Arkadaş birkaç kere Kapalı Çarşı'dan altın almış, parasını vermiş almış, vermiş. Güven sağlamış. Ondan sonra dün öğleden sonra tekrar altın alacağım diye arkadaşları buraya çağırıyor. 4 kilo gibi altın, şurayı deliyor. Kasaya atıyorum diye delikten çuvala atıyor. Çuval attıktan sonra dışarıda bir arkadaşı var o da diyor ki, çuval yapıyorum derken, altınları alıyor motora biniyor kaçıyor. Ben parayı vereyim size çay söyleyeyim diyor, dışarı çıkıyor.

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Onlar içeride oturuyor tabi adamın dükkanı güven sağlıyor. O da çıkıyor, kaçıyor. Bu şekilde 4 kilo gibi bir altın gidiyor yani. Düzenek kuruyor. Zaten burada görünüyor. Orayı deliyor. Bunun arkası kasa, kasaya atıyorum diyor. Kasanın arkasından buraya atıyor. Koli de burada. Burayı kesip koliye atıyor. Biz de esnafız yani şey konduramıyorsun. Olan işte arkadaşların altınına oluyor." dedi.