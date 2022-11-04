Fatih'te aile süsü ile kiralanan evi sahte pasaport atölyesine çevirmişler

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te bir evde sahte pasaport ve kimlik düzenlendiğini istihbaratını aldı. Eve girip çıkanları takibe alan emniyet ekipleri tarafından 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda Fas uyruklu R.B. ile Irak kökenli M.K.I.A.B adlı yabancı uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda sahte gri ve hizmet pasaportu, pasaport kapakları, pasaport yapımında kullanılan farklı renklerde boyalar, farklı ülkelere ait 17 mühür, pasaport yapımında kullanılan 4 numaratör, bir havayoluna ait 7 boş uçuş kartı, farklı ülkelere ait hologram ve filigranlar, değişik ülkelere ait boş kimlik kartlarının yanı sıra çok sayıda malzeme ele geçirildi. Aynı evde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 550 avro ve 3 bin 200 lira paraya da el konuldu.

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EVİ SAHTE PASAPORT ATÖLYESİNE ÇEVİRMİŞLER



Yapılan araştırmalarda şüphelilerin kendilerini evli gibi göstererek adresi kiraladıkları, dikkat çekmemek için sahte pasaport ve kimlik atölyesi haline getirdikleri evi sadece akşam saatlerinde kullandıkları anlaşıldı. Farklı bir adreste ikamet ettikleri tespit edilen şüphelilerin, yüksek ücret karşılığında “müşteri” olarak gelen kişilere sahte pasaport ve kimlik ürettikleri belirlendi. Yakalanan şüphelilerden Irak uyruklu M.K.I.A.B.’nın, müşterileri referansla gelmesi halinde onlara sahte pasaport ya da sahte kimlik ayarladığı, diğer sahtecilik yöntemlerinden farklı yöntemler ve kimyasal malzemeler ile teknikler kullandığı tespit edildi.

IRAKLI TUTUKLANDI, FASLI SERBEST KALDI



Genellikle sıfırdan sahte pasaport yerine ülkeye daha önceden legal yollarla girmiş olan farklı uyrukta şahısların pasaportlarını para karşılığı temin eden şüphelilerin, müşterilerinin fotoğraf ve kimlik bilgilerini özel tekniklerle pasaporta işledikleri belirlendi. Ardından kullanılmış ancak geçerli olan pasaportların yeni sahibine verildiği tespit edildi.



Yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden Fas uyruklu R.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, M.K.I.A.B. adlı Iraklı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.