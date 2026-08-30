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Fatih'te aile katliamı: Eşini ve kızını tabancayla vurup intihar etti

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#Elif Gülşah Yıldırım#İstanbul Cinayet#Mehmet Ali Yıldırım
Fatihte aile katliamı: Eşini ve kızını tabancayla vurup intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 16:24

İstanbul Fatih'te 72 yaşındaki Mehmet Ali Yıldırım, evde çıkan tartışmanın ardından eşi Söhöyla Yıldırım (61) ile kızı Elif Gülşah Yıldırım'ı (27) silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Çift arasında yaklaşık 3 aydır şiddetli geçimsizlik yaşandığı, öldürülen kadının bir süre kaldığı memleketi Kahramanmaraş'tan İstanbul'a sadece 2 gün önce döndüğü öğrenildi.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Hırka-i Şerif Mahallesi Gül Dede Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Yıldırım ile eşi ve kızı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Fatihte aile katliamı: Eşini ve kızını tabancayla vurup intihar etti

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine silahını çıkaran Yıldırım, eşi Söhöyla Yıldırım ve kızı Elif Gülşah Yıldırım’a ateş etti. Yıldırım, daha sonra aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fatihte aile katliamı: Eşini ve kızını tabancayla vurup intihar etti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Fatihte aile katliamı: Eşini ve kızını tabancayla vurup intihar etti

Öte yandan Mehmet Ali Yıldırım ile eşi arasında yaklaşık 3 aydır şiddetli geçimsizlik yaşandığı, bu nedenle Söhöyla Yıldırım'ın bir süre önce Kahramanmaraş'a gittiği, 28 Ağustos cuma günü ise İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Mehmet Ali Yıldırım'ın bir süredir uyku ve sinir şikayetleri nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

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#Elif Gülşah Yıldırım#İstanbul Cinayet#Mehmet Ali Yıldırım

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