Fatih'te aile katliamı: Eşini ve kızını tabancayla vurup intihar etti

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Olay, saat 15.30 sıralarında Hırka-i Şerif Mahallesi Gül Dede Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Yıldırım ile eşi ve kızı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine silahını çıkaran Yıldırım, eşi Söhöyla Yıldırım ve kızı Elif Gülşah Yıldırım’a ateş etti. Yıldırım, daha sonra aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Öte yandan Mehmet Ali Yıldırım ile eşi arasında yaklaşık 3 aydır şiddetli geçimsizlik yaşandığı, bu nedenle Söhöyla Yıldırım'ın bir süre önce Kahramanmaraş'a gittiği, 28 Ağustos cuma günü ise İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Mehmet Ali Yıldırım'ın bir süredir uyku ve sinir şikayetleri nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

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