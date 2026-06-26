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Fatih’te 5 katlı iş hanında korkutan yangın

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#Fatih#İş Hanı#Yangın
Fatih’te 5 katlı iş hanında korkutan yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 07:47

İstanbul Fatih’te 5 katlı iş hanının bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangında 1 kişi hafif yaralandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Şehsuvar Bey Mahallesi Kadırga Hamamı Sokak'taki 5 katlı iş hanının bodrum katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Bodrum kattan yükselen dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sırasında bodrum katta küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında hafif yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. İş hanından hasar meydana gelirken, ekipler bina içerisindeki dumanı tahliye etti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Fatih#İş Hanı#Yangın

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