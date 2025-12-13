Fatih’te 4 katlı binanın zemininde çökme meydana geldi

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 00:34

Fatih’te 4 katlı binanın bodrum katındaki dairenin zemininde bilinmeyen bir nedenle meydana gelen çökme binada yaşayan kişileri korkuttu. Zeminin çökme nedeni belediye ekipleri tarafından yapılacak teknik incelemelerin ardından belli olacak.

Olay, dün gece saatlerinde Derviş Ali Mahallesi Draman Cami Sokak’taki 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, dairenin salonunda bulunan zeminin yaklaşık 2 metrelik bölümü bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında panik yaşayan ev sahibi durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Binanın içinde toplam 14 dairenin bulunduğu öğrenildi. Dairenin salonunda meydana gelen çökmenin nedeni, belediye ekipleri tarafından yapılacak teknik incelemenin ardından belli olacak.

’OTURDUĞUM YERİN ZEMİNİ TOPRAKMIŞ’

Ev sahibi Havva Öztekin, "Dün gece evin tabanı yarım metre aşağı çöktü. Benim evde yürüdüğüm yer, toprak üstüymüş. Korktuk haliyle, evde yürürken bir anda ayağım aşağı indi. Ben 7 yaşından beri bu binadayım. Burasının zemininin toprak olduğunu bilmiyordum. Benim oturduğum yerin zemini toprakmış. Yan tarafımızda 7-8 sene önce yıkılan bir bina vardı. Orası yıkıldıktan sonra zemin alttan su aldı benim tahminim. Alttan su geliyordu, ben oraya bir şeyler yapıştırdım. Benim korkum eğer toprağın üzerine kolon yaptıysa müteahhit, bina olduğu gibi çökebilir. Sabah herkesi ayağa kaldırdım" dedi. 

