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Fatih’te 4 katlı binada çıkan yangında bir itfaiye eri yaralandı

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#Fatih#Yangın#Yaralanma
Fatih’te 4 katlı binada çıkan yangında bir itfaiye eri yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 04:28

Fatih’te 4 katlı binadan çıkan yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı. Yangın çıkan binada yaşayanlar tahliye edilirken, yangının tüp sebebiyle çıktığı iddia edildi.

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Yangın, 00.30 sıralarında Fatih Şehsuvar Bey Mahallesi Işıl Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın çatı katında tüp sebebiyle başlayan yangın hızla büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip binayı tahliye ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fatih’te 4 katlı binada çıkan yangında bir itfaiye eri yaralandı

Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın söndürülürken müdahale esnasında bir itfaiye eri yaralandı. Yaralanan itfaiye eri olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Binada büyük çapta hasar meydana geldi. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Fatih’te 4 katlı binada çıkan yangında bir itfaiye eri yaralandı

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#Fatih#Yangın#Yaralanma

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