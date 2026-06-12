Fatih'te 3 motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

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Kaza, saat 05.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halinde olan 34 MT 3573 plakalı motosiklet ile 41 ASK 298 plakalı motosiklet, Sofular Caddesi'nden yola çıktığı öne sürülen 34 DOS 187 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletlerde bulunan 5 kişi yola savrularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.