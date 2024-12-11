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Fatih'te 3 katlı binada yangın

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#İstanbul#Fatih#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 09:09

İstanbul'un Fatih ilçesinde Çemberlitaş Doğramacı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki ayakkabı dükkanında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, bitişiğindeki binalara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki binada iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle çevredeki binaların çatılarına sirayet eden yangın için bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman gözlendi.

Fatihte 3 katlı binada yangın

Kısmen kontrol altına alınan yangın binanın 3, 4 ve çatı katlarında devam ederken çevredeki cadde ve sokaklar trafik akışına kapatıldı.

Fatihte 3 katlı binada yangın

İtfaiyenin 26 araç ve 82 personelle yangına müdahalesi sürüyor.

Fatihte 3 katlı binada yangın

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Öte yandan yangın nedeniyle Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama yaşanıyor.

Seferler, Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında icra edilebiliyor.

Fatihte 3 katlı binada yangın


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#İstanbul#Fatih#Yangın

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