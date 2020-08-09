Fatih'te 250 bin liralık hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 26 Temmuz tarihinde Fatih'te meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı.

Ekipler, 14 ayrı iş yerinden 250 bin liralık hırsızlık yapan şüphelilerin kimlik ve eşkallerini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, şüphelilerden Ramazan A. (34) 1 Ağustos günü Beyoğlu'nda, Hasan B. (43) ise 2 Ağustos günü Fatih'te yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şubede sorgulanan iki hırsızlık şüphelisinin 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin iş yerlerine kapıların kilitlerini kırarak girdikleri görüldü. Şüphelilerin kısa bir süre içerisinde hırsızlık yaptıkları görüntülere yansıdı.