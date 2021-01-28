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Gündem
Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 28.01.2021 - 15:04 | Son Güncelleme:

Fatih'te 2 katlı marangoz atölyesinde yangın

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Fatih'te 2 katlı marangoz atölyesinde yangın
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FATİH'te 2 katlı marangoz atölyesinin 2. katında yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm katı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Havaya yükselen dumanlar Haliç ve çevresinden de görüldü.

Fatihte 2 katlı marangoz atölyesinde yangın
Ayvansaray Mahallesi Külhani Sokak'ta 2 katlı marangoz atölyesinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Atölyenin 2. katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını çevredeki vatandaşlar itfaiye sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle marangoz atölyesinde hasar oluştu. Polis yangının çıkış nedenini öğrenmek için soruşturma başlattı. Öte yandan yangın nedeniyle havaya yükselen dumanlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla haliç ve çevresinden de görüntülendi. 

"ÇOK BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ"

Mahalle sakini Aydın Yanık, "Marangoz bir anda alev aldı. Bizde itfaiyeye bildirdik. İtfaiye geldi ve söndürdü. Burası marangoz, içeride çalışanlar vardı. Yaralanan olmadı. Korku ve panik var. Yangın çok büyümeden söndürüldü. Senelerdir burada esnaflar" dedi.

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