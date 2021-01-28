Fatih'te 2 katlı marangoz atölyesinde yangın

Ayvansaray Mahallesi Külhani Sokak'ta 2 katlı marangoz atölyesinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Atölyenin 2. katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını çevredeki vatandaşlar itfaiye sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle marangoz atölyesinde hasar oluştu. Polis yangının çıkış nedenini öğrenmek için soruşturma başlattı. Öte yandan yangın nedeniyle havaya yükselen dumanlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla haliç ve çevresinden de görüntülendi.

"ÇOK BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ"



Mahalle sakini Aydın Yanık, "Marangoz bir anda alev aldı. Bizde itfaiyeye bildirdik. İtfaiye geldi ve söndürdü. Burası marangoz, içeride çalışanlar vardı. Yaralanan olmadı. Korku ve panik var. Yangın çok büyümeden söndürüldü. Senelerdir burada esnaflar" dedi.