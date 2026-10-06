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Fatih’te 2 katlı bina alev alev yandı: 1 ölü

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#Fatih#Yangın#İtfaiye
Fatih’te 2 katlı bina alev alev yandı: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 01:54

Fatih’te 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın, itfaiyenin çalışmalarının ardından söndürülürken, binada yalnız kalan Erdinç L.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Yangın, saat 22.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Külhan 1 Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çatıda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DAR SOKAKLAR VE PARKLAR GEÇİT VERMEDİ

İtfaiye ekipleri, yolların dar olması ve sokak içerisindeki hatalı parklar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında çevredekilerin paniği ise cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülere yansıdı.

BİNADA KALAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Ekiplerin çalışması sırasında binada yalnız kaldığı öğrenilen, Erdinç L.'nin cenazesine ulaşıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak binada inceleme yaptı. Erdinç L.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının neden çıktığına ilişkin inceleme sürüyor.

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#Fatih#Yangın#İtfaiye

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