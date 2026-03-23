Fatih’te 2 bina çöktü: 1 can kaybı, 10 yaralı! Mahalleli dehşeti anlattı: ‘Bomba patladı sandık’

İstanbul Fatih’teki Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan bir binada dün saat 12.00 sıralarında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlama sonrası bu bina ile bitişik yapıdaki diğer bina çöktü. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇÖKEN BİNALAR 60 YILLIK

Doğalgaz sıkışması sonucu meydana geldiği değerlendirilen patlamayla çöken 2 binanın en az 60 yıllık yapılar olduğu ve 20 sene önce sadece bina dışlarında tadilat yapıldığı öğrenildi. Binaların çöktüğü haberini alan ve olay yerine girmek isteyen mahalle sakinleri ile polis arasında tartışma yaşandı. Kalabalığa doğalgaz patlaması riski olduğunu anlatmaya çalışarak şeritli önlem almaya çalışan polis ekipleri, elinde sigarayla olay yerine girmeye çalışan vatandaşlara tepki gösterdi.

KOMŞULAR ÇOK KORKTU

Patlama sesi duyduğunu söyleyen bir mahalle sakini, “Sesi duydum, bomba patlamış gibiydi. Komşularım vardı merak ettim, geldim. Bizim binamız da 65 yıllık, ben 45 senedir buradayım çoğu bina eski, en az 60 senelik binalar. Dışını boyuyorlar, iyi gibi duruyor ama içi eski” dedi. Bomba patlama sesi duyduklarını söyleyen mahalle sakinleri, enkaz altında kalan komşuları için olay yerinde gözyaşı döktü.

VALİ GÜL OLAY YERİNE GELDİ

Çalışmalar devam ettiği sırada olay yerine gelen İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir’le birlikte basın açıklaması yaptı. Vali Gül, şunları söyledi: “İlk etapta doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi. Patlama neticesinde yan yana iki evde, birisi iki katlı, birisi tek katlı, göçük oldu. Kaymakamımızın koordinasyonunda, AFAD, İtfaiye, Fatih Belediyesi, Emniyet, UMKE ve diğer kurumların işbirliğiyle kurtarma çalışmaları başladı. Arkadaşlarımız enkazın başında çok zor şartlarda çalışılıyor. Dar bir yer. Bu açıdan da hem onlara rahatlık sağlamak, hem onların çalışmalarına engel olmamak için, biz daha çok bu tarafta çalışmaları takip edeceğiz. İlk belirlemelere göre, yaralı hemşerilerimizin şu an hayati tehlikesi yok. Hepimize geçmiş olsun.”

10 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 5 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonunda enkazdan 10 kişi sağ olarak çıkarıldı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Maalesef bir kişinin ise arama kurtarma çalışmalarısonunda cansız bedenine ulaşıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Abdullah Emre Güner de yaptığı yazılı açıklamada olaya 19 ambulans, 2 UMKE timi ve 52 sağlık personeliyle müdahale ettiklerini, yaralı vatandaşlara ilk müdahalelerin hızla yapıldığını ve hastaneye kaldırıldıklarını belirtti.

İBB: SEBEBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan ilk açıklamada Fatih Ayvansaray’da yaşanan bina çökmesinin doğalgaz kaynaklı olup olmadığının kesin olarak belirlenebilmesi için arama kurtarma çalışmalarının tamamlanması beklendiği belirtilerek şöyle denildi: “İlk bulgular doğrultusunda, doğalgaz kaynaklı patlamalarda genellikle görülen alev ve yanma izlerine rastlanmamıştır. Patlamanın kesin nedeni, itfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin detaylı teknik incelemeleri sonucunda netlik kazanacaktır. ” İBB yetkilileri Hürriyet’e yaptığı açıklamada İGDAŞ’ın yaptığı ölçümlerde herhangi bir doğalgaz çıkışına rastlanmadığını, olay yerinde ve çevresinde, servis kutuları ile kanalizasyon hatları dahil olmak üzere yapılan kontrollerde doğalgaz varlığına ilişkin herhangi bir bulgu elde edilmediğini belirtti. Elde edilen mevcut veriler doğrultusunda olayın doğalgaz kaynaklı bir kaçak veya patlama sonucu meydana gelmiş olma ihtimalinin düşük olduğu değerlendirilerek kesin nedenin ilgili kurumlar tarafından yürütülecek teknik inceleme ve resmi raporlar sonucunda netlik kazanacağı ifade edildi.

