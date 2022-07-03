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Fatih’te 11 milyonluk hırsızlık kamerada

#Fatih#İstanbul#Polis

Fatih’te bir tekstil mağazasına giren hırsızlar, içerisinde 11 milyon TL değerindeki onlarca dolar bulunan çelik kasayı çaldı. Gerçekleşen hırsızlık anı ve hırsızların çelik kasayı güçlükle taşıdığı o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz ay Fatih Laleli’de bulunan bir tekstil mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil mağazasını gözüne kestiren hırsızlar gece saatlerinde araçla iş yerinin önüne geldi. Kapıyı zorlayarak içeriye giren hırsızlar çelik kasayı aramaya başladı. İş yeri içerisindeki masa ve sandalyeleri sağa sola fırlatan hırsızlar daha sonra çelik kapının olduğu alana gitti. Bir süre sonra çelik kasayı taşıyarak geldikleri götürdüler. Daha sonra araçla oradan ayrılan hırsızlar kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin sabah dükkanı açmasıyla fark ettiği olay sonrası büyük şok yaşadı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri burada inceleme yaptı.

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#Fatih#İstanbul#Polis

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