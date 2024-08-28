Fatih’te 100 ahşap yapı restore edildi

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İstanbul’un kültürel varlıklarının üçte birini bünyesinde barındıran Fatih Belediyesi, ilçedeki 6 bin 288 sivil mimarlık yapısını kayıt altına alarak, ilk etapta başta bölgenin en eski semtlerinden Zeyrek ve Cibali’de olmak üzere 100 ahşap yapının restorasyonunu tamamladı. Rengarenk boyanan tarihi evler, yeni çehresi ve tablo gibi görüntüsüyle İstanbul’u ziyarete gelenlerin de ilgi odağı oldu.

2021’de “Fatih’in Kültürel Miras Envanteri” çalışmasını başlatan Fatih Belediyesi, zamanla tahrip olup mülki anlaşmazlıklar ve terkedilme sebepleri ile kamu güvenliğini de tehlikeye atıp kaybolma tehlikesi yaşayan kültür varlıklarını tek tek fotoğraflayıp restore ediyor. Restore çalışmalarında, kültürel mirasın devamının sağlanması için yapıların mevcudundan daha sağlam olması da göz önüne alınıyor. Fatih Belediyesi bünyesinde kurulan Kültürel Miras Müdürlüğü ekipleri, yapıların güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla öncelik ve önem sırasına göre yapıların rölövelerini hazırlayıp Koruma Kurulu’nun onayına sunuyor.

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ERGÜN TURAN: YAŞANABİLİR MAHALLELER

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, sivil mimari yapıların restorasyonu sırasında özgün biçim ve oranlarına sadık kalınarak gelecek nesillere daha sağlam ve dayanıklı bir miras bırakmayı hedeflediklerini belirtip, şunları söyledi: “Zeyrek Mahallesi’nde bulunan 100’üncü ahşap yapının restorasyon çalışmaları devam ediyor. İstanbul’un en eski mahallelerinden Zeyrek ve Cibali’deki kültürel varlıklarımızı koruma altına aldık. Bunun yanı sıra uzmanlarımız gözetiminde yenileme çalışmalarımız da devam ediyor. Bu çalışmalar sayesinde tüm tarihi mahallelerimizi daha yaşanılabilir hale getireceğiz.”