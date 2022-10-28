‘Fatih’li madalyon İstanbul’un

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelişmeyi Twitter hesabından, “Üzerinde ‘Bizans İmparatoru Muhammed’ yazan ve dünyada sadece 4 adet bulunan bu kıymetli madalyon evine dönüyor” paylaşımıyla duyurdu.

BİNİCİLİK PORTRESİ

Napoli’de dökülen 11 santimetre çapındaki madalyonun ön yüzünde, Fatih’in hayattayken resmedildiğine inanılan portresiyle birlikte “Osman’ın soyundan gelen Bizans İmparatoru Sultan Muhammed” yazısı yer alıyor. Padişahın at üzerinde görüldüğü arka yüzde ise “Muhammed, Asya ve Yunanistan’ın İmparatoru, Seferde Binicilik Portresi” yazıyor.

NAPOLİ’DE 1481’DE YAPILDI

Madalyonu 1481’de Napoli’de yapan Venedikli sanatçı Constanzo da Ferrara’nın, Fatih Sultan Mehmet’in İtalya’dan portre ressamı çağırması üzerine İstanbul’a geldiği de biliniyor.