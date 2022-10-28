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‘Fatih’li madalyon İstanbul’un

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#Chrıstıe’S Müzayede Evi#Londra#Fatih Sultan Mehmet
‘Fatih’li madalyon İstanbul’un
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 07:00

Chrıstıe’s Müzayede Evi tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen açıkartırmada, Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği 15’inci yüzyıldan kalma madalyon, 38 bin sterline (yaklaşık 820 bin Türk Lirası) İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelişmeyi Twitter hesabından, “Üzerinde ‘Bizans İmparatoru Muhammed’ yazan ve dünyada sadece 4 adet bulunan bu kıymetli madalyon evine dönüyor” paylaşımıyla duyurdu.

BİNİCİLİK PORTRESİ

Napoli’de dökülen 11 santimetre çapındaki madalyonun ön yüzünde, Fatih’in hayattayken resmedildiğine inanılan portresiyle birlikte “Osman’ın soyundan gelen Bizans İmparatoru Sultan Muhammed” yazısı yer alıyor. Padişahın at üzerinde görüldüğü arka yüzde ise “Muhammed, Asya ve Yunanistan’ın İmparatoru, Seferde Binicilik Portresi” yazıyor.

 NAPOLİ’DE 1481’DE YAPILDI

Madalyonu 1481’de Napoli’de yapan Venedikli sanatçı Constanzo da Ferrara’nın, Fatih Sultan Mehmet’in İtalya’dan portre ressamı çağırması üzerine İstanbul’a geldiği de biliniyor.

 

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#Chrıstıe’S Müzayede Evi#Londra#Fatih Sultan Mehmet