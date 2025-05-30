Fatih’in meşalesi geleceğe taşınıyor

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Beykoz Millet Bahçesi’nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

İSTANBUL’A HER GELİŞİMİZ AYRI BİR SEVİNÇ

“İstanbul’a her gelişimizde yüreğimizi ayrı bir sevinç kaplıyor. Bu şehre adımımızı atar atmaz inanın kalbimizi bir ferahlık kaplıyor. Bilhassa genç kardeşlerimle her buluşmamız bize yepyeni bir güç, taptaze bir enerji veriyor.

Gemileri karadan yürüten Fatih, müjdelenmiş bir fethi dahiyane yöntemlerle adım adım inşa etmişti. Şurası oldukça önemlidir. Şahi adı verilen bu yeni toplar surları dövmeye başladığında artık kuşatmanın seyri de değişmişti.

İlk gedik Topkapı’da açıldı. İlk sancak Topkapı surlarında yükseldi. 29 Mayıs’ın öğlen saatlerine gelindiğinde İstanbul ve Ayasofya artık ebediyen bizimdi. Dünya yeni bir devrin doğuşuna, yeni bir nizamın kuruluşuna 572 yıl önce işte böyle bir atmosferde şahitlik etti. Fatih’in döktürdüğü Şahi topları dönemin savaş konseptini değiştirmiş, tarihe geçmişti.

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İHA’LARIMIZ, SİHA’LARIMIZ

Ecdattan aldığımız bu birikimi, bugün hamdolsun aynı şekilde yaşatıyor, gelecek kuşaklara aktarıyoruz. İHA’larımızla, SİHA’larımızla, insansız denizaltı araçlarımız ve daha nice teknolojiyle bugünün savaş konseptini değiştirmeye devam ediyoruz. Yıllarca başkalarının kapısında bekletildiğimiz savunma sanayi alanında artık kapısı çalınan ülke haline geldik.”

4 YENİ MİLLET BAHÇESİ

- ERDOĞAN yeni millet bahçeleriyle ilgili “Bugün toplam büyüklüğü 428 bin 100 metrekare olan 4 (Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi-Cebeci) yeni millet bahçemizi hizmete açıyoruz” dedi: “İstanbullu vatandaşlarımızın rahatça nefes alacağı çok geniş bir yeşil alanı şehrimize kazandırıyoruz. Laf ola beri gele yok. İş ola, millete hizmet ola. Bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında 35 milyon metrekare yeşil alana sahip 292 millet bahçemizi tamamladık.

Bunun dışında da çok sayıda başarılı projeyi hayata geçiriyoruz. Sıfır Atık Projemiz küresel bir çevre hareketine dönüştü. Depozito Yönetim Sistemimizi de devreye alıyoruz. Pilot uygulamasını Sakarya’mızda başlattık.”