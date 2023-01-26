Fatih’in madalyonu İBB’nin

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Fatih’in 542 yıl önce poz vererek hazırlattığı Costanzo da Ferrara madalyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 38 bin sterline satın alındı. Erken dönem Rönesans sanatçılarından heykeltraş ve ressam Costanza de Ferrara tarafından İstanbul’da yapılan madalyonun 3 örneğinin mevcut olduğu biliniyordu. 4. madalyonun varlığı Londra’daki mezat kataloğundan öğrenildi.

ZİYARETE DE AÇILACAK

Bunun üzerine harekete geçen İBB, madalyonu İstanbul’a getirmek üzere satın aldı. Madalyon tıpkı Fatih Sultan Mehmed tablosu gibi halkın ziyaretine açılıp, özel himayede tutulacak.