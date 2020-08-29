Fatih’e özel iklim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosu, İBB Saraçhane binasında sergileneceği salondaki özel yerine konuldu. Tablo için Rönesans dönemine ait bir eserin korunması için gerekli koşullar sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu beyaz eldiven giyerek özel muhafazada getirilen tabloyu çıkardı. Görevlilerin hassas hareketlerle İmamoğlu’nun elinden aldıkları tablo kurşun geçirmez camla kaplı, özel havalandırma ve ışık sistemi bulunan bölmeye konuldu. Tablonun yerine konulması töreninde, eserin zarar görmemesi için fotoğraf makinası ve kamera ışığı kullanılmadı.

Londra’daki dünyaca ünlü Christie’s salonunda özel bir koleksiyonerden 7 milyon 923 bin TL’ya satın alınan tablo, Fatih Sultan Mehmet’in kendi döneminde yapılıp günümüze gelebilmiş üç orijinal portesinden biri kabul ediliyor.

İmamoğlu tablonun İstanbul’un işgalden kurtuluşunun yıldönümü olan 6 Ekim’de halkın ziyaretine açılacağını belirtirken hem devlet büyüklerine hem de saltanatın yaşayan fertlerine özel davette bulunduklarını açıkladı.

BÖYLE KORUNACAK

Venedikli ressam Bellini’nin atölyesinden çıkan yapıt, 26 Ağustos’ta İBB Saraçhane Binası’nda yapılan tam güvenlikli depo alanına getirilerek dinlendirildi. Özel depo depreme dayanıklı çelik konstrüksiyon olarak imal edildi. Tablonun saklanma koşullarını sağlayacak şekilde özel iklimlendirme ve nem dengeleyici sistem kuruldu. Fatih’in portresi sergileneceği zamanlarda da dün olduğu gibi deponun hemen önünde yer alan vitrine konulacak. Vitrinde özel ışıklandırma ve kırılmaz cam bulunuyor.