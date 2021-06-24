Fatih ve Kanuni buluştu

Fatih Sultan Mehmet’in, ünlü İtalyan ressam Bellini’nin atölyesinde üretilen portresi İBB tarafından satın alınmış ve Saraçhane’de sergilenmeye başlanmıştı. Kanuni Sultan Süleyman’ın Cristofano dell’Altissimo’nun fırçasından çıkan tablosu da 31 Mart 2021’de Sotheby’s Müzayede Evi tarafından açık artırmaya sunulmuş ve adı açıklanmayan bir kişi tarafından satın alınmıştı. Alıcı tabloyu daha sonra İBB’ye bağışlamıştı. İstanbul’a getirilen tablo, Fatih’in yanına asıldı.

BAĞIŞÇI KİM?

“Adalet ve Hukuka Hükmedenler: İstanbul’un Sultanları Evinde” yazılı platforma ilk olarak Fatih Sultan Mehmet’in portresi asıldı. Ekrem İmamoğlu daha sonra Kanuni Sultan Süleyman’ın portresini de açarak platforma astı. Saraçhane’deki tarihi İBB binasında çeşitli sanatçıların çalışmalarının da bulunduğunu anlatan İmamoğlu, tabloların tümünü Haliç Tersanesi’nde kuracakları Sanat Müzesi’ne taşıyacaklarını söyledi. İmamoğlu, Kanuni portresini kimin bağışladığıyla ilgili soruya da, “Kim olduğunu şu anda söyleyemiyoruz. Ama tahmin ediyorum ki, kendisi gelip bizi ziyaret edecek. Kendisi uygun görürse sizlerle, kamuoyuyla bunu paylaşırız” diye yanıt verdi.

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