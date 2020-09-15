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Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 12:45 | Son Güncelleme:

Fatih ve Gaziosmanpaşa'da kilolarca uyuşturucunun bulunduğu operasyonlar kamerada

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Fatih ve Gaziosmanpaşa'da kilolarca uyuşturucunun bulunduğu operasyonlar kamerada
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Fatih ve Gaziosmanpaşa'da, yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyon anları ise kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Gaziosmanpaşa'da, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, 2 ilçede bulunan adreslerde uyuşturucu madde üretildiği bilgisine ulaşıldı. Fatih'te yapılan operasyonda 20 kilo 700 gram ectacy hap, 6 kilogram kokain, 9 kilo 60 gram skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Gaziosmanpaşa'daki adrese yapılan operasyonda ise 79 kilo 160 gram sentetik kannabinoid, 3 kilo 400 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yapılan operasyonda uyuşturucu maddeler ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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