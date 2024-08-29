Fatih Terim’den ‘itibar’ davası

Haberin Devamı

Mahmut Ç.’nin bu paylaşımının son derece terbiyesiz, yakışıksız, çirkin ve ağza alınmayacak bir ifade olduğunu öne süren Fatih Terim, avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık Mahmut Ç. hakkında ‘hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Mahmut Ç. ‘hakaret’ suçundan ceza aldı.

3 YILLIK FAİZİYLE İSTEDİ

Fatih Terim, ceza davasının ardından kişilik haklarının saldırıya uğradığı gerekçesiyle Mahmut Ç.’ye, 8 bin 500 liralık manevi tazminat davası açtı. Terim’in avukatı tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Mahmut Ç.’nin Twitter’dan yaptığı küfürlü paylaşımın milyonlarca kişi tarafından görülebileceği belirtilerek şunlara yer verildi: “Edilmiş hakaretin Fatih Terim’e ölçülebilir bir karşılığı bulunmamaktadır. Bir insanın bu kadar ağır bir biçimde değerlerine dokunan, ailesi, yakın çevresinde ve toplum önünde onur, gurur ve itibarını zedeleyen bu haksız davranışın tazminat bedeli elbette ki 8 bin 500 lira değildir. Mahmut Ç.’nin 8 bin 500 lira manevi tazminatı 3 yıllık faiziyle birlikte Fatih Terim’e ödemesini talep ederiz.”