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Fatih Terim’den ‘itibar’ davası

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#Fatih Terim#Hakaret Davası#Tazminat Davası
Fatih Terim’den ‘itibar’ davası
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 07:00

MAHMUT Ç. 16 Mayıs 2021’de herkese açık sosyal medya hesabı Twitter’dan teknik direktör Fatih Terim hakkında, hakaret içerikli bir paylaşımda bulundu.

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Mahmut Ç.’nin bu paylaşımının son derece terbiyesiz, yakışıksız, çirkin ve ağza alınmayacak bir ifade olduğunu öne süren Fatih Terim, avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık Mahmut Ç. hakkında ‘hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Mahmut Ç. ‘hakaret’ suçundan ceza aldı.

3 YILLIK FAİZİYLE İSTEDİ

Fatih Terim, ceza davasının ardından kişilik haklarının saldırıya uğradığı gerekçesiyle Mahmut Ç.’ye, 8 bin 500 liralık manevi tazminat davası açtı. Terim’in avukatı tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Mahmut Ç.’nin Twitter’dan yaptığı küfürlü paylaşımın milyonlarca kişi tarafından görülebileceği belirtilerek şunlara yer verildi: “Edilmiş hakaretin Fatih Terim’e ölçülebilir bir karşılığı bulunmamaktadır. Bir insanın bu kadar ağır bir biçimde değerlerine dokunan, ailesi, yakın çevresinde ve toplum önünde onur, gurur ve itibarını zedeleyen bu haksız davranışın tazminat bedeli elbette ki 8 bin 500 lira değildir. Mahmut Ç.’nin 8 bin 500 lira manevi tazminatı 3 yıllık faiziyle birlikte Fatih Terim’e ödemesini talep ederiz.”

 

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#Fatih Terim#Hakaret Davası#Tazminat Davası

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