Fatih Terim’den ilk kez Seçil Erzan ifadesi: Param ‘saklama hesabı’nda sanmıştım

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ÖZEL fon adı altında ünlü futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da aralarında bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan banka müdürü Seçil Erzan’ın davasına ünlü teknik direktör Fatih Terim de ‘müşteki’ olarak eklenmişti. Terim’in eklenmesi ile müşteki sayısı 29 olmuştu. Fatih Terim, ikametgahı Muğla’nın Bodrum ilçesi olduğu için avukatlarıyla birlikte Bodrum Adliyesi’ne giderek Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘müşteki’ olarak ifade verdi.

HAKAN ATEŞ’LE TANIŞMA

Yaklaşık 13 yıl önce Galatasaray Teknik Direktörü olduğu dönemde Denizbank ile Galatasaray arasında bir anlaşma yapıldığını anlatan Fatih Terim özetle şunları söyledi: “Buna yakın tarihlerde bir şampiyonlar ligi seyahatinde, uçak yolculuğunda bankanın genel müdürü Hakan Ateş ile tanıştım. ‘Kulüple anlaştık, sizin de hesaplarınızı bizim bankaya taşıyalım hocam’ dedi. İlk tepkim olumsuzdu. Çünkü ben başka bir banka ile çalışıyordum. Hakan Ateş çok ısrar etti.

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ARKADAŞ OLARAK BİLDİĞİM

Bunun üzerine ben de diğer bütün kulüp çalışanları gibi bazı banka hesaplarımı Denizbank’a aktardım. Sonrasında Hakan ile arkadaş olduk. En azından ben öyle sandım. Bana en iyi hizmeti vermek üzere çok özel müşteri olarak hissettirdi. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, bu olaylar yaşanana kadar benim arkadaş bildiğim, hem yazlık hem de kışlık evimde misafir olan, benim de onun evinde misafiri olduğum, samimi olduğum bir insandı. Bu olaylardan sonra kendisiyle hiçbir ilişkim kalmamıştır.

SEÇİL ERZAN’I TANIŞTIRAN

Seçil Erzan’ı benim özel bankacım olarak belirleyen, bu şekilde çalıştıran ve bunu takip eden de Denizbank üst yönetimidir. Duydum ki Hakan Ateş savcılığa verdiği ifadede kendisinin Seçil Erzan ile benim düzenlediğim bir etkinlikte tanıştığını söylemiş. Bu, akla hayale sığmayacak bir senaryodur. Denizbank’ın banka tarafından ödül almış, 20 senedir bankada çalışan şube müdürünü, Denizbank’ın genel müdürü ile tanıştıracak kişi ben değilim. Hatta bölge müdürü Sermin Hanım’ın benden randevu alıp, bana bizzat gelip, Florya’daki ofisimde, Seçil Erzan’ın en iyi banka şube müdürleri arasında olduğunu söylediğini de hatırlıyorum.

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‘SAKLAMA HESABI’NDA DEDİLER

Bana hiçbir zaman özel olarak bir fona para yatırılacağı, bu fondan yüksek getiri elde edileceği, Hakan Ateş adına veya Mehmet Aydoğdu adına bir fon olduğu veya benim adımla bir fon kurulacağı gibi sözler söylemedi. Bana söylediği, paramın bankanın saklama hesaplarında değerleneceği, bankadaki birçok yöneticinin de bundan yararlandığı idi. Ben de bunu sorgulamadım ve benden nakit olarak göndermemi istediği tutarları nakit olarak gönderdim. Başkalarına yönelik benim adımı kullandığından ise haberim bu olaylar ortaya çıktıktan sonra oldu.

3 MİLYON DOLAR CİVARINDA

Bu olayla ilgili maddi ve manevi zararlarım var. Bu olay ortaya çıktıktan sonra hesaplarımı incelettim. Denizbank’a yatırılması için gönderdiğim ve Denizbank’tan çektiğim tutarlar arasında ciddi bir eksiklik olduğunu tespit ettik. Zaten banka çalışanı Rüya Hanım’dan yine SMS ile aldığım bilgiye göre bir saklama hesabım olmalı ve orada 3 milyon dolar civarında para bulunmalı. Bana verilen bilgi buydu. Ama sonra Denizbank bana böyle bir paranın olmadığını söyledi. Denizbank ile olan ilişkim uzun yıllara dayandığı için hesaplarımda oluşan zararımın tam tutarını henüz bilmiyoruz.”

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HEPSİ KENDİ PARAM

Bana, Seçil Hanım ile ilgili soru soranlara, onun iyi ve ilgili bir bankacı olduğunu söylerdim. Çok sonra öğrendim ki benim haberim olmadan, etrafımdaki birçok kişiden para istemiş, bazılarından da paralar almış. Ayrıca yakın aile dostlarımızdan da almış hatta daha fazla alınması için uğraşmış. Ben bunları çok sonra öğrendim. Hesabıma yatan paralar da çekilen paralar da benim kendi paramdır. Kendi param üzerinde tasarrufta bulundum.

Bu davada, tanıdığım ve tanımadığım müştekiler var. Çoğunu da tanımam. Benim birini bir sözde fona yönlendirdiğimi, aradığımı, arandığımı söyleyebilecek tek bir insan dahi olamaz. Varsa, lütfen çıksın söylesin, mahkemede söylesin, başka yerde söylesin. Benim bir yerlere para yönlendirdiğimi iddia eden tek biri vardır, o da bankadır ve bankanın reklam alanlarıdır.

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FİNANSTAN ÇOK ANLAMAM

- Hakan Ateş ve Denizbank üst yönetiminin Seçil Erzan’a güvendiklerini söylediğini belirten Fatih Terim ifadesinde “Ben de en ufak bankacılık işlemlerimi dahi Seçil Erzan’a yaptırırdım. Ben finansal meselelerden çok anlamam. Denizbank Florya Şubesi’ne ve Denizbank Büyükdere Şubesi’ne bir defa dahi adım atmamışımdır. Çalışma hayatımın özellikle son 15-20 senesi boyunca para yatırma ve çekme işlemleri ile imzalanacak belgeler banka çalışanlarının bulunduğum yere gelmesi ile yapılmıştır” dedi.