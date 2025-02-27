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Fatih Terim mahkemeye zorla getirilecek

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#Fatih Terim#Seçil Erzan#Seçil Erzan Fon
Fatih Terim mahkemeye zorla getirilecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 07:00

ÖZEL fon adı altında aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan banka müdürü Seçil Erzan davasının görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıklamıştı.

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Mahkeme, sanıklar banka genel müdürü Hakan Ateş ile yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun zorla getirilerek savunmalarının alınması için yazı yazılmasına; Fatih Terim, Selçuk İnan, Cüneyt Demir, İbrahim Kocabaldır ve Ömer Kahraman’ın birleşen dosya kapsamında ifadelerinin alınmasına hükmetmişti.

BODRUM’DA DA İFADEYE GİTMEDİ

Mahkemenin kararı gereği Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 18 Şubat’ta ifadelerin alınması için talimat duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Seçil Erzan ile tutuksuz sanık Hakan Ateş’in avukatlarının katıldığı duruşmada müşteki Fatih Terim’in avukatı da hazır bulundu. Mahkeme başkanı, Fatih Terim’in avukatının, müvekkilinin yurtdışında olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamayacağını tutanakla bildirdiğini ifade etti. Sanık Erzan’ın avukatı Serkan Sarıyaprak, Fatih Terim’in mazereti konusunda yargılamanın yapıldığı İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yurda giriş-çıkış kayıtlarının araştırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Terim hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.  

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#Fatih Terim#Seçil Erzan#Seçil Erzan Fon

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