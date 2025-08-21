Fatih Terim ‘itibar’ davasını kaybetti

Haberin Devamı

Teknik direktör Fatih Terim, ‘yüksek getirili fon’ vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu dolandırıcılık olayına ilişkin Denizbank’a 1 milyon dolar maddi ve 4 lira da manevi olmak üzere 2 ayrı tazminat davası açtı.

‘ALGI OPERASYONU’

Fatih Terim’in, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açtığı 4 liralık sembolik manevi tazminat davasının dilekçesinde özetle, “Denizbank, kamuoyunda kendi itibarını korumak adına Fatih Terim’i gerçekdışı ifadelerle, sebep olduğu skandallarla ilişkilendirmeye çabalamış ve bu amaçla bir algı operasyonu yürütmüştür. Denizbank’tan, Fatih Terim’i uğratabildiği manevi zararın karşılığı olarak sembolik bir bedel 4 lira manevi tazminatı talep ediyoruz. Bu kararın en yüksek tirajlı üç gazetede yayınlanmasını istiyoruz” denildi.

Haberin Devamı

Davaya cevap veren Denizbank’ın avukatı ise Fatih Terim’in adının müvekkilinin kamuoyunu bilgilendirmesinden çok daha önceden eski banka müdürü Seçil Erzan’ın eylemleri ile ilişkilendirildiğini belirterek davanın reddini istedi. Denizbank’ın kamuoyu bilgilendirmesi paylaşımında Fatih Terim’in adını dahi yazmadığının ifade edildiği cevap dilekçesinde belirtildi.

‘AMAÇ BİLGİLENDİRMEYDİ’

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bir yıldır görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, Fatih Terim’in Denizbank’a açtığı 4 liralık manevi tazminat davasını reddetti. Mahkeme, Denizbank’ın, ‘hocaların adıyla anılan fon’ isimli ifadeyi, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kullandığı ve Fatih Terim’in itibarını zedelemek amacı taşımadığı gerekçesiyle ünlü teknik direktörün davasını reddetti.