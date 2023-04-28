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Fatih Terim, İstanbul Adliyesi'nde "şikayetçi" sıfatıyla ifade verdi

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#Fatih Terim#İfade#İstanbul Adliyesi
Fatih Terim, İstanbul Adliyesinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 01:04

 Bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nde "özel kapalı fon" sistemiyle aralarında bazı futbolcuların bulunduğu mağdurların dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, teknik direktör Fatih Terim'in İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek "şikayetçi" sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Fatih Terim'in de bulunduğu futbol dünyasından ünlü isimlerin ve iş adamlarının mağdur olarak yer aldığı soruşturma kapsamında, banka şube müdürü S.E. tutuklanmıştı.

MAĞDURLAR İFADE VERİYOR

Bunun üzerine olayla ilgili Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve milli futbolcu Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak'ın savcılığa gelerek şikayette bulundu.

ÜST DÜZEY İKİ YÖNETİCİDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Teknik adam Selçuk İnan'ın 26 Nisan'da verdiği ifadesinde, banka müdürü S.E tarafından bankanın kurumsal fonu olduğu, bu fona yatırılması durumunda kar payı alacağının İFADE edildiği, bunun üzerine şüpheliye parçalar halinde yaklaşık 4 milyon dolar verdiğini, bu paranın sadece yaklaşık 1.5 milyon dolarını geri alamadığını, bankanın iki tepe yöneticisinden şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi. Emrah Çolak'ın ise 3 milyon 212 bin doları tek seferde, şüpheli banka müdürünün odasında teslim ettiğini söyledi. Çolak da şüpheli ile birlikte iki banka üst düzey ismini vererek parasının zimmete geçirildiğini ve şüphelilerin tutuklanmasını talep etti. Selçuk İnan ve Emrah Çolak'ın avukatı Rezan Epözdemir de önceki gün yazılı açıklama yaparak "ödemelerin tamamının banka içerisinde ve şube müdürünün odasında gerçekleştirildiği, tutuklanan banka müdürü tarafından müvekkillerine ıslak imzalı belgeler verildiğini, bankanın kurumsal fonu olduğu söylenerek ve bu fonun bankanın iki yöneticisi tarafından yönetildiği söylenerek para tahsil edildiğini ifade ederek suçun bankacılık zimmet suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, BDDK'ya da başvurduklarını" belirtmişti. 

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#Fatih Terim#İfade#İstanbul Adliyesi

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