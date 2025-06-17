Fatih Terim dosyası ‘uzlaştırmaya’ gitti

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‘Özel Fon’ adı altında aralarında futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan, dün İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma salonunda ise bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve mütalaayı hazırlanması için dava dosyasının tarafına gönderilmesini istedi. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Seçil Erzan, şunları söyledi:

‘PARALARIN NEREDEN GELDİĞİNİ SORMADI’

“Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Fatih Terim, 15 günde bir Denizbank’taki tüm dökümleri görüyordu. Hocadan (Fatih Terim) 300, 400 ve 700 bin dolar almıştım. Bana hiçbir zaman ‘Seçil bana para ver’ demedi. Hiçbir zaman kendisine fon olduğunu da söylemedim. O da hiçbir zaman ‘Bu paralar nereden geliyor’ demedi. ‘Fatih Terim benden zorla faiz aldı ve diğerleri gibi yaptı’ asla demiyorum. Fatih Hoca’nın benden alacağı varsa söylerim.”

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‘ARDA TURAN’IN ALACAĞI YOK’

“Toplam 22 kişinin benden herhangi bir alacağı yok. 3 kişi de ana para borcunun tamamını aldı. Alacağı olmayan da alacağı olduğunu söylüyor. Mesela Arda Turan’ın kesinlikle benden alacağı yoktur. Artık nefes alamıyorum. Hiçbir paranın 1 lirasına bile dokunmadım, kimseyi aldatmadım. Bu fonu kuran Merve, Tanın, Fırat Özdemir ve Semih Kaya’dır. ‘Seçil bize bankadan daha fazla para verir’ dediler ve sorgulamadılar. Ben bir dolandırıcı olsam annemi sokağa mı attırırım? Bankayı hortumlasaydım ona da razıydılar. Hatalarımı, kusurlarımı kabul ediyorum ama dolandırıcılık ibaresini asla kabul etmiyorum. Kaçacak olsaydım kaçardım ama kaçamam. Bu insanların parası ödenmeli.”

Duruşmada hıçkıra hıçkıra ağlayan Erzan, ifadesinin devamında şunları söyledi: “Çok utanıyorum. Hakan Ateş, bu olaylar yüzünden işten ayrıldı. Bana dediler ki, ‘Bu paraları ödemezsen Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu’yu, herkesi yakarız’ ve yaptılar da. Dolandırıcı değilim, kimseyi kandırmadım. Bu insanları kandıramam. Bir anneciğim var. Yalvarıyorum, beni onun yanına gönderin. Hiçbir şeyim yok. Artık yaşamak istemiyorum. 1.50 boyumla bu insanları kandırmışım, ikna etmişim. İnandık. Ben adalete güveniyorum. Tahliyemi talep ediyorum.”

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Duruşmada söz alan Erzan’ın avukatları, “Müvekkilim 26 aydır tutuklu. Annesi ölüm döşeğinde. Ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını istiyoruz” dedi.

TUTUKLU YARGILAMAYA DEVAM

Mahkeme heyeti, Seçil Erzan’ın Fatih Terim’e yönelik eyleminin ‘Güveni kötüye kullanmak’ kapsamında kalması ihtimaline karşı, dava dosyasının uzlaştırma işlemleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine hükmetti. Uzlaştırmaya ilişkin bir sonuç geldiğinde, dosyanın mütalaasının hazırlanması için Cumhuriyet Savcısı’na gönderilmesine ve sanık Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 6 Ekim’e erteledi.

TERİM’İN ŞİKÂYETİ ÜZERİNE DAVA AÇILMIŞTI

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‘Özel fon’ adı altında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Erzan hakkında ağır ceza mahkemesine dava açılmıştı. Erzan’ın, ağır ceza mahkemesinde yargılanması devam ederken, teknik direktör Fatih Terim’in şikâyeti üzerine yeni bir dava daha açılmıştı. Erzan ile banka çalışanı Rüya Sağır’ın ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Terim’in müşteki olduğu yeni dava, ana dava dosyası ile birleştirilmişti.