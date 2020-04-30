MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
GeriGündem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 30.04.2020 - 11:13,Son Güncelleme:

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Abone Olgoogle-news

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Haritasında saat 10.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 17'lere kadar çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da alınan önlemler kapsamında trafikte sakinlik gözleniyor. Özellikle hafta sonları alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yollar zaman zaman boş kaldı. İstanbul'da bu sabah saatlerinde trafikte yoğunluk gözlendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de araç yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında yüzde 1'lere kadar düşen trafik yoğunluğu bu sabah 10.30 itibariyle yüzde 17'lere kadar çıktı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle