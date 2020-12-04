Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde büyüleyen sis manzarası görüntülendi

İstanbul'da sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili oldu. İstanbul Boğazı ve çevresinde de yoğun sis görüldü.

Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu. Boğazda büyüleyen sis manzarası havadan görüntülendi.