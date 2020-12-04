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Ali AKSOYER/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 04.12.2020 - 11:19 | Son Güncelleme:

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde büyüleyen sis manzarası görüntülendi

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde büyüleyen sis manzarası görüntülendi
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İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu. Büyüleyen sis manzarası havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili oldu. İstanbul Boğazı ve çevresinde de yoğun sis görüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde büyüleyen sis manzarası görüntülendi

Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu. Boğazda büyüleyen sis manzarası havadan görüntülendi.

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