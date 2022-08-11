Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 13 Ağustos'ta asfaltlama çalışması

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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden çalışmaların detayları şu şekilde belirtildi:

"Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar, 13.08.2022 tarihinde gece saat 24:00'te başlayacak; 14.08.2022 günü sabah saat 10.00'da tamamlanacaktır. Çalışma sürecinde, trafik kuzey yönünde (Edirne istikameti) tek şeride düşürülecek; sağdaki iki şeritte 25 mm'lik Taş Mastik Asfalt tabakası kazınıp yeni asfalt serimi saat 05:00'te tamamlanacaktır. Asfaltın soğuması süresince trafik 2 şeride çıkarılacaktır. Soğuma tamamlandıktan sonra şerit çizgileri çizilerek, saat 10:00'da köprü 4 şerit olarak yeniden trafiğe açılacaktır"