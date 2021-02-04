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Gündem
DHA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 23:32 | Son Güncelleme:

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mavi ve turuncu renge büründü

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mavi ve turuncu renge büründü
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Fatih Sultan Mehmet(FSM) Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi ve turuncu renge büründü.

Her yıl 4 Şubat'ta kanser hastası bireylere dikkati çekmek amacıyla Dünya Kanser Günü kapsamında birçok farkındalık çalışması yapılıyor. Bu çerçevede, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından FSM Köprüsü, bu kez de Dünya Kanser Günü için mavi ve turuncu renkle aydınlatıldı.

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