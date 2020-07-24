Fatih Sultan Mehmet Han türbesi nerede (Haritalı)?

Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi, Fatih Camii'nde yer almaktadır. Fatih’te bulunan ve oldukça geniş bir alana yayılan Fatih Camii külliyesi, İstanbul’un fethinden sonra inşa edilmiş ilk külliye olma özelliği taşımaktadır. Külliye merkezinde bulunan Fatih Cami, caminin güney avlusunda bulunan türbeler ve etrafı pencere açıklıklı duvar ile çevrelenen haziresi ile dini yapılar bütünlülüğü oluşturmaktadır. Başta Fatih Sultan Mehmet’in türbesi olmak üzere, Fatih’in eşi Gülbahar Hatun, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’nın ve mesnevi mütercimi Abidin Paşa ve Veysel Paşa’nın mezarları ve daha birçok önemli isimlerin mezarları bu hazirededir.