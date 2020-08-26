Fatih Sultan Mehmet evine kavuştu

Londra’daki Christie’s Müzayede Evi dünyaca ünlü ressam Gentile Bellini’nin imzasını taşıyan, tuval üzerine yağlı boya olarak çalışılmış Fatih Sultan Mehmet’in tablosunu 25 Haziran’da satışa çıkarttı. Fatih Sultan Mehmet’in yanında bir kişiyle birlikte resmedilen 33.4 cm eninde, 45.4 cm boyundaki tablonun sağ alt köşesine yapım tarihi olarak 25 Kasım 1480 yazılmıştı. 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat eden Fatih Sultan Mehmet’in Bellini’ye tablo sipariş ettiği biliniyordu ancak resmin orijinal olup olmadığı tartışmaya açıldı.

SALGIN NEDENİYLE GECİKMELİ GELDİ

Açık arttırmadaki tablo, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla 7 milyon 923 bin TL’ye satın alındı. Tablonun kondisyon testleri yapıldı. Anlaşmaya varıldı. Ancak koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini arttırınca tablonun Türkiye’ye getirilmesi süreci uzadı. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat 8 Ağustos’ta Londra’ya giderek eserin dönüş sürecini başlattı. 20 Ağustos’ta özel kargoyla İstanbul’a getirilen tablo gümrüğe alındı. Tablo gümrük işlemlerinin ardından İBB Saraçhane Binası’nda geçici olarak sergilenecek. Daha sonra da inşa edilecek özel bir müzeye taşınacak.