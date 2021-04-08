Fatih Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Fatih'in ve mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodları bilgisine hayatımızın her anında ihtiyaç olabilir. Belki internetten alışveriş yaparken, belki de adresimizi vermemiz gereken durumlarda. Her şehir ve ilçenin posta kodları farklıdır. Peki, Fatih ilçesinin ve mahallelerinin posta kodu kaçtır? İşte bu konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler.
Posta kodu bilgisi özellikle online alışveriş yaparken karşımıza çıkar. Fakat başka durumlarda da posta koduna ihtiyacımız olabilir.
Fatih Posta Kodu Kaçtır?
Fatih İstanbul'un en büyük ve en kalabalık ilçesidir. Fatih ilçesinin posta kodu ise 34096 olarak karşımıza çıkmaktadır.
Fatih İlçesinin Mahallelerinin Posta Kodları
Aksaray: 34096 (Aksaray ve Hasekisultan mahalleleri)
Balat: 34087 (Atikali, Ayvansaray, Balat ve Dervişali mahalleleri)
Beyazıt: 34126 (Beyazıt, Eminsinan, Mimarhayrettin ve Şehsuvarbey mahalleleri)
Eminönü: 34110 (Alemdar ve Hocapaşa mahalleleri)
İskenderpaşa: 34080 (Akşemsettin ve İskenderpaşa mahalleleri)
Karagümrük: 34091 (Hırka-i Şerif ve Karagümrük mahalleleri)
Kocamustafapaşa: 34098 (Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa ve Seyitömer mahalleleri)
Kumkapı: 34130 (Katipkasım, Mesihpaşa, Mimarkemalettin, Muhsinehatun, Nişanca ve Saraçishak mahalleleri)
Mahmutpaşa: 34120 (Mollafenari, Sururi ve Tayahatun mahalleleri)
Sirkeci: 34112 (Hobyar mahallesi)
Sultanahmet: 34122 (Binbirdirek, Cankurtaran, Küçükayasofya ve Sultanahmet mahalleleri)
Şehremini: 34104 (Mevlanakapı ve Şehremini mahalleleri)
Tahtakale: 34116 (Mercan, Rüstempaşa, Süleymaniye ve Tahtakale mahalleleri)
Topkapı: 34093 (Mollagürani ve Topkapı mahalleleri)
Vefa: 34134 (Balabanağa, Demirtaş, Hacıkadın, Hocagıyasettin, Kalenderhane, Kemalpaşa, Mollahüsrev, Sarıdemir ve Yavuzsinan mahalleleri)
Yedikule: 34107 (Silivrikapı, Sümbülefendi ve Yedikule mahalleleri)
Zeyrek: 34083 (Alikuşçu, Cibali, Yavuzsultanselim ve Zeyrek mahalleleri)
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