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Fatih Portakal da AHBAP ifadesi verdi

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Portakal#AHBAP Derneği#Haluk Levent
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 07:00

AHBAP Derneği’ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilgi sahibi olarak ifadesi alınan gazeteci Fatih Portakal, “Bu derneğe güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım” dedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AHBAP Derneği’ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, bu zamana kadar yapılan 3 operasyonda gözaltına alınan AHBAP Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent, Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur’un arasında bulunduğu 28 kişi tutuklanmıştı.

Savcılık, önceki gün gazeteciler Ece Üner, Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter’i bilgi sahibi olarak ifadeye çağırmıştı. Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter aynı gün savcılığa gidip ifade verdikten sonra adliyeden ayrılmıştı. Dün sabah saatlerinde gazeteci Fatih Portakal da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek savcıya ifade verdi. Portakal, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Portakal savcılık ifadesinde, AHBAP Derneği’nin 2017’de kurulmuş ve kamuoyu nezdinde pozitif bir algıya sahip olan bir dernek olduğunu belirterek, özetle şöyle dedi:

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‘KENDİME DE KIZGINIM’

“Yapmak istediğim, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızla yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız arasında bir köprü görevi görerek yardımların bir an önce ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına katkı sunmaktı. Haluk Levent ile herhangi bir ticari ilişkim veya aramızda bir para alışverişi söz konusu olmamıştır. Kendime de kızgınım. Hal böyleyken bu derneğe yapılacak olan bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım. Toplanan yardımların soruşturmaya konu edildiği haliyle nerelerde kullanıldığını görünce bu konuda açık söylemek gerekirse sorumluluk duygusu hissediyorum. Bu konuda özür dilemeye hazırım.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AHBAP Derneği’ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve YouTuber Fatih Koparan’ı  bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdı.

 

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#Fatih Portakal#AHBAP Derneği#Haluk Levent

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