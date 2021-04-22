Fatih öğretmen koronavirüse yenildi! Çok acı haber...

Kapaklı'nın Yıldızkent Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni Fatih Korgancı ile Emine Penbeten Adal Anaokulu'nda görevli eşi Nebahat Zühre Korgancı, mart ayında koronavirüse yakalandı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen çiftten Nebahat Zühre Korgancı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ancak durumu kötüye giden Fatih Korgancı ise yoğun bakım servisine alınarak, entübe edildi. 1 çocuk babası Fatih Korgancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen, dün yaşamını yitirdi. Fatih öğretmenin ölümü, ailesi ve okulunda büyük üzüntü yarattı.

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