Fatih Köprüsü’nün yeni tehdidi! Kar suyu

Edirne’de bölgenin aşırı yağış alması ve Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açmasıyla 13 Ocak’ta Tunca Nehri’nde yaşanan taşkının getirdiği dev kütük ve ağaç molozları, Edirne Sarayı’ndan Hasbahçe’ye geçişleri sağlamak amacıyla yapılan ve Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fetih seferinde üzerinden geçtiği, Fatih Köprüsü’nün kemer gözlerini tıkadı. Köprünün gözleri, İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Karların erimesinden dolayı nehir debisinde yaşanan yükselişle birlikte tarihi köprünün gözlerine yeniden irili ufaklı ağaç molozları taşındı ve ikinci kez tıkanmasına neden oldu.

DEĞERİ ÇOK BÜYÜK

Edirneli tarihçi Altay Bayatlı, köprünün risk altında olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Kütüklerin köprü gözlerinin içerisinde birikmesi doğru değil. Bu köprüye zarar verebilir. Aynı zamanda temizlik sırasında nehrin zeminine çeşitli aletlerin inmemesi gerekiyor. Kütüklerin ciddi bir ağırlığı var ve köprüye baskı uyguluyorlar. Bu baskı sonucunda da köprünün zarar görmesi çok olası. Burası Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan, Osmanlı’nın erken dönemine tekabül eden bir köprü. Bu köprünün değeri çok büyük.”