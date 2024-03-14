Fatih Keleş ifadeye çağrıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in para sayma görüntüleri, CHP İstanbul il binasında çekildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılmıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.
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Soruşturma kapsamında, Fatih Keleş ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz ifade vermek üzere savcılığa çağırıldı.