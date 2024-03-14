Fatih Keleş ifadeye çağrıldı

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında, Fatih Keleş ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz ifade vermek üzere savcılığa çağırıldı.