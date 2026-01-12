Fatih Ergin’e adli kontrol

Haberin Devamı

BEBEK OTEL PAYLAŞIMI

Gazeteci Fatih Ergin, ünlülere yönelik Bebek Hotel’e düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili paylaşım yaptı. Ergin paylaşımda, “Bebek Otel’e emniyet baskınından yarım saat önce 3 çok ünlü işinsanı Bebek Otel’den ayrılıyor. Türkiye, bu 3 ünlü ismi futbol dünyasından da tanıyor. İkisi iktidara yakınlığı ile de biliniyor!” ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sonrası inceleme başlatan emniyet ekipleri, dün gece saatlerinde Ergin’i evinde yakalayıp bu paylaşımı nedeniyle gözaltına aldı. emniyetteki işlemlerinin ardından ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan adliyeye sevk edilen Ergin, adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.