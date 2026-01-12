×
Fatih Ergin’e adli kontrol

Güncelleme Tarihi:

Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2026 07:00

YALOVA’da üç polisin şehit olduğu terör saldırısı sonrası ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan gazeteci Fatih Ergin, ünlülere yönelik Bebek Hotel’e düzenlenen operasyonla ilgili haberi nedeniyle aynı suçtan tekrar gözaltına alındı.

BEBEK OTEL PAYLAŞIMI

Gazeteci Fatih Ergin, ünlülere yönelik Bebek Hotel’e düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili paylaşım yaptı. Ergin paylaşımda, “Bebek Otel’e emniyet baskınından yarım saat önce 3 çok ünlü işinsanı Bebek Otel’den ayrılıyor. Türkiye, bu 3 ünlü ismi futbol dünyasından da tanıyor. İkisi iktidara yakınlığı ile de biliniyor!” ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sonrası inceleme başlatan emniyet ekipleri, dün gece saatlerinde Ergin’i evinde yakalayıp bu paylaşımı nedeniyle gözaltına aldı. emniyetteki işlemlerinin ardından ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan adliyeye sevk edilen Ergin, adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

#Fatih Ergin#Bebek Otel Operasyonu#Gazetecilik

