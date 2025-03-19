×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fatih Erbakan’dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Erbakan#Ekrem İmamoğlu#Gözaltı
Fatih Erbakan’dan Ekrem İmamoğlu açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 16:29

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin, “Türkiye’nin ayarlarıyla oynamanın, devletin temeli olan adaleti sarsmanın, ekonominin ihtiyacı olan güven ve istikrar arayışına darbe vurmanın kimseye bir faydası yoktur” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erbakan, açıklamasında, “İstanbul Adliyesi’ne çağırdığınızda gelecek bir belediye başkanının, kaçak ya da kaçacak muamelesi yapılarak sabaha karşı evinden gözaltına alınması adeta hukukun kapısını kırmaktır. Geçmişte yaşadığınız hukuksuzlukları, daha da üst perdeden başkalarına da yaşatmak hak değildir, haklı bir tutum da değildir. Siyaseti de adaleti de ezip geçen bu tutum, hukuk devletini tasfiye edip savcılar ve yargıçlar devletine geçişin özetidir. Terör örgütü elebaşıyla diyalog kurulan bir dönemde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı aynı terör örgütü ile ilişkilendirmek de ayrıca tezat oluşturan bir durumdur. Yeniden Refah Partisi olarak, her zaman olduğu gibi bugün de hukuktan ve adaletten yana tavır alıyoruz. Demokratik yollardan tecelli eden millet iradesine sahip çıkıyoruz. Aksi ispat edilinceye kadar masumiyetin esas olduğu temel hukuk karinesini hatırlatıyoruz. Türkiye’nin ayarlarıyla oynamanın, Devlet’in temeli olan adaleti sarsmanın, ekonominin ihtiyacı olan güven ve istikrar arayışına darbe vurmanın kimseye bir faydası yoktur” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Erbakan#Ekrem İmamoğlu#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!