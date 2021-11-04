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Fatih Erbakan'dan ailesi ve kendisinin sağlık durumuyla ilgili açıklama

#Fatih Erbakan#Koronavirüs#Karantina
Fatih Erbakandan ailesi ve kendisinin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ailesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınması haberlerine ilişkin, “Yapılan haberlere bakarsanız, ‘oğlumuza virüs bulaştığı için ailece karantinaya girmişiz’. Öncelikle bizim oğlumuz yok, iki tane kızımız var. 'Burada doğru olan, eşim Beyza Hanım'a Covid-19 pozitif tanısı konuldu. Eşimin sağlık durumu her geçen daha gün iyiye gidiyor. Diğer aile üyeleriyle birlikte kendi sağlık durumumla alakalı hiçbir problem yok” dedi.

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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, ailesinin sağlık durumu ve karantina haberleri ile ilgili yazılı açıklamada yaptı. Erbakan, kendisinin ve ailesinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, koronavirüs ve aşı sürecine ilişkin daha önce söylediklerinin arkasında olduğunu belirterek, "Yapılan haberlere bakarsanız, ‘Oğlumuza virüs bulaştığı için ailece karantinaya girmişiz’. Öncelikle bizim oğlumuz yok, iki tane kızımız var. 'Burada doğru olan, eşim Beyza Hanım'a Covid-19 pozitif tanısı konuldu. Bu tanı PCR testi ile değil, akciğer filmi görüntüsüyle konuldu. Bu tanı nedeniyle biz de temaslı olma şüphesi bulunduğundan kendimizi kısa bir süre izole etme kararı aldık. Dolayısıyla ailemizden hiç kimse, biz de dâhil olmak üzere PCR testi yaptırmadık. Eşimin sağlık durumu her geçen daha gün iyiye gidiyor. Diğer aile üyeleriyle birlikte kendi sağlık durumumla alakalı hiçbir problem yok” diye konuştu.

‘AŞI OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ’

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Aşı yaptırmayı düşünmediklerini vurgulayan Erbakan, "Gerek eşim gerekse bendeniz şimdiye kadar aşı olmadık bundan sonra da olmayı asla düşünmüyoruz. Yan etkileri ortaya çıkmaya başlayan, içeriğinde grafen oksit, kurşun ve çeşitli parazitler gibi insan bünyesi için ölümcül maddeler bulunduğu elektron mikroskobu görüntüleriyle ortaya konulan ve virüse karşı hiçbir koruma sağlamayan bu sıvıların insanlarımıza zorla enjekte edilmeye çalışılması bilime, hukuka, insan haklarına, hasta haklarına tamamen aykırı bir uygulamadır. Bu uygulama nedeniyle aşı olmak istemediği halde mecbur kalarak aşı olan milyonlarca insanımız var. Bu büyük yanlıştan yetkililerimizin bir an evvel dönmesi çağrısını bu vesileyle bir kez daha yineliyoruz. Tüm hastalarımıza Cenab-ı Allah’tan acil şifalar, tüm halkımıza da sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Fatih Erbakan#Koronavirüs#Karantina

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