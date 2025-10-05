Fatih Erbakan: O fotoğraf ittifak habercisi değil

Haberin Devamı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefet liderleri ile TBMM’deki resepsiyonda bir araya gelmesine getirilen eleştirileri şöyle yanıtladı:

“Tamamen spontane gelişti. Biz de oradaydık. Sayın Cumhurbaşkanı’na hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, elini sıktık. Sonradan salondan dışarıya çıktık. Ancak diğer genel başkanlar orada oturmayı tercih ettiler. Bu fotoğrafın herhangi bir ittifakın, yeni bir oluşumun habercisi olacağını zannetmiyorum. Referandum konusunda biz her zaman millete gidilmesinden, sorulmasından yanayız. Meclis’in kendisinin bir karar almasından ise millete bu anayasa değişikliğinin, bu kararın tasdik ettirilmesi daha demokratik, daha uygun olur diye düşünüyoruz.”