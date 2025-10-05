×
Gündem Haberleri

Fatih Erbakan: O fotoğraf ittifak habercisi değil

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 07:00

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefet liderleri ile TBMM’deki resepsiyonda bir araya gelmesine getirilen eleştirileri "O fotoğraf ittifak habercisi değil" diyerek yanıtladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefet liderleri ile TBMM’deki resepsiyonda bir araya gelmesine getirilen eleştirileri şöyle yanıtladı:

“Tamamen spontane gelişti. Biz de oradaydık. Sayın Cumhurbaşkanı’na hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, elini sıktık. Sonradan salondan dışarıya çıktık. Ancak diğer genel başkanlar orada oturmayı tercih ettiler. Bu fotoğrafın herhangi bir ittifakın, yeni bir oluşumun habercisi olacağını zannetmiyorum. Referandum konusunda biz her zaman millete gidilmesinden, sorulmasından yanayız. Meclis’in kendisinin bir karar almasından ise millete bu anayasa değişikliğinin, bu kararın tasdik ettirilmesi daha demokratik, daha uygun olur diye düşünüyoruz.” 

